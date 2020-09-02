فيروس كورونا يضرب مدرباً جديداً في العراق

2020/09/02 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أصيب المدرب الدولي ثائر احمد بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفي اتصال هاتفي لمراسل “المعلومة” بعائلة احمد، أوضحت أن “المدرب ثائر احمد ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا خلال الأيام الماضية الامر الذي دفعه لإجراء الفحوص الطبية”.

وأضافت أن “احمد يخضع للحجر الصحي المنزلي الان وبدأ باتباع تعليمات الطبيب التي ستستمر لمدة 14 يوماً على امل الشفاء من الفيروس”.

يذكر ان فيروس كورونا أصاب ايضاً المدرب ناظم شاكر وتسبب بوفاة المدرب السابق علي هادي والنجم الدولي احمد راضي وغيرهم من الرياضيين.



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