رئيس الاتحاد الوطني يشارك في اجتماعات ماكرون

2020/09/02 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي لبغداد للمشاركة ف اجتماعات الرئيس الفرنسي مع الرئاسات الثلاث.وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان ” الرئيس المشترك للاتحاد الوطني وفد الاتحاد في الاجتماع سيرأس لاهور شيخ جنكي ، فيما سيرأس نيجيرفان بارزاني وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع”.وتابع انه “من المقرر ان يشارك الاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع سيعقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع قادة الاحزاب العراقية في العاصمة الاتحادية بغداد.”.وسيلتقي ماكرون بقادة الاحزاب السياسية العراقية لبحث الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بعد استقباله من رئيس الجمهورية برهم صالح صباح اليوم في بغداد.انتهى 25

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