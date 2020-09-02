فيلم -مسيو لزهر- درساَ في التربية والتعليم - علي المسعود

2020/09/02 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود فيلم "مسيو لزهر" درساَ في التربية والتعليم ..



Monsieur Lazharعلي المسعودالسينما ليست مجرّد وسيلة تسلية وإمتاع، بل هي عالمٌ معرفيّ وثقافيّ ونفسيّ شديد الوقع والتاثير ، وسواء شئنا أم أبينا، فإنّ هذا الفن، الذي يتجلّى بالدرجة الأولى في صناعة الأفلام الطويلة ، هو أحد أهم صنّاع الثقافة والأفكار والرأي العام والقيم في المجتمعات البشرية كافّة ، كما إنّ أحد التطوّرات الكبرى التي ......





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