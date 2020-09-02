هل يفقد الدولار الامريكي مكانته كالعملة الاحتياطية العالمية؟ - توما حميد

2020/09/02 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد ان مسالة كون الدولار الامريكي، العملة الاحتياطية العالمية، التي يتم قبولها في العمليات التجارية في جميع انحاء العالم، واحتفاظ البنوك المركزية ومؤسسات اخرى بها كعملة احتياطية ، واحتمال فقدانه لهذه المكانة هي مسالة مهمة جدا، تمس البشرية في كل ارجاء العالم.



يعود جزء كبير من قوة امريكا، كدولة حامية لمصالح الرأسمال الامبريالي، وراس الحربة للدفاع على مصالح البرجوازية العالمية الى قوتها الاقتصادية، وال ......





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