سفر التكوين العلمي 2 - جواد بشارة

2020/09/02 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن نظرية التطور والانتخاب أو الانتقاء الطبيعي ارتبطت بتشارلز داروين واقترنت بأطروحة في أصل الأنواع وهو عنوان كتابه الشهير لكن تاريخ العلم والوقائع المثبتة تدل على أن أول من تحدث بمفهوم التطور هو العالم الفرنسي لامارك إلا أن الوسط العلمي لم يكن مهيئً لتقبل أفكاره فأصابه الإهمال وعدم الاهتمام، عكس داروين الذي استقبله الوسط العلمي في عهده بحفاوة اللاماركية Le Lamarkis ......





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