صورة لميسي في إعلان للموسم القادم تثير الشكوك حول رحيله من برشلونة

2020/09/02 | 13:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لا زالت قضية نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي تتصدر اهتمامات الأوساط الرياضية منذ أبلغ فريقه برغبته في فك ارتباطه مع النادي الكتلوني الأسبوع الماضي.

ومع رغبة إدارة برشلونة ببقاء نجمها وهدافها التاريخي، من المؤمل أن يعقد اجتماع بين والد ميسي (خورخي) ورئيس النادي.

وسيحدد مصير ميسي مع برشلونة خلال الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وفور وصول خورخي إلى مطار برشلونة قال للصحفين: “لا أعرف أي شيء يا رفاق”، قبل أن يستقل سيارة ويغادر المطار.

وقال خورخي ميسي للصحفيين الذين تجمعوا في مطار “إل برات” لاستقباله والحصول على بعص المعلومات حول مصير ليونيل، عبارة واحدة فقط: “لا أعرف أي شيء يا رفاق”، قبل أن يستقل سيارة ويغادر المطار.

📽 — Jorge Messi arriving in Barcelona.



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— bu (@BUclipsandvids) September 2, 2020

ورغم كل ذلك، إلا أن صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدرت إعلان قميص برشلونة للموسم الجديد 2020 – 2021، ما يثير الشكوك حول رحيل النجم إلى وجهة أخرى في الموسم المقبل.

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