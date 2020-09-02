نادي الحدود يستغرب من تأخر عودة النشاط الرياضي في العراق

2020/09/02 | 13:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعرب امين سر نادي الحدود حازم تيموز، عن استغرابه الشديد لعدم منح خلية الازمة الضوء الاخضر لعودة النشاط الرياضي في العراق.

وقال تيموز في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ ان “الوقت قد حان لعودة المنافسات الرياضية في البلاد اسوة بدول المنطقة واغلب دول العالم والذين عادت عجلة الحركة الرياضية لديهم منذ فترة ليست بالقصيرة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع اي اصابة ممكنة بفيروس كورونا”.

واشار الى ان “المتصدين لمسؤولية قيادة الرياضة العراقية كان دورهم غير واضح في مسألة عودة النشاطات الرياضية وفي جميع الالعاب، سيما ونحن تنتظرنا العديد من الاستحقاقات المهمة على الصعيد الدولي في المستقبل القريب والمثبتة في اجندات الاتحادات الرياضية ، والتي لابد معها من العودة للتدريبات وانطلاق المنافسات الرياضية المحلية”.

واختتم “نطالب وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية ان تكون لهم وقفة جادة، وان يدعموا رغبة رياضيي العراق والمطالبين بالعودة الفورية للحياة الرياضية وبشكل طبيعي، خصوصاً وان الرياضة هي مصدر رزقهم الوحيد”.



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