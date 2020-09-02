عالية نصيف: ترشيح مستشار رئيس الوزراء سالم الجلبي لمنصب محافظ البنك المركزي هو ترسيخ للفساد

2020/09/02 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , الأربعاء , ترشيح مستشار رئيس الوزراء سالم الجلبي لمنصب محافظ البنك المركزي بانه ترسيخ للفساد لكون المعلومات المتوفرة لدينا بانه لديه ارتباطات مشبوهه لدولة اجنبية ويمتلك جنسية تلك الدولة , موجهة النصح … Readmore

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