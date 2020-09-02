غوغل تطلق خدمات لمنح الأطفال تقنيات ترفيه آمنة وممتعة

2020/09/02 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … في خطوة جديدة لمنح الأطفال تقنيات ترفيه آمنة وممتعة، أعلنت غوغل عن إطلاق خدمات Google Kids Space المصممة للحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد.وأشارت غوغل إلى أن الهدف من الخدمات الجديدة هو تأمين مساحة أكبر للأطفال للتعلم، وبنفس الوقت إيجاد وسيلة آمنة لضبط نشاطات الاطفال عبر الإنترنت، وتوفير الرقابة الأبوية لهذه النشاطات.[…]

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