ماكرون: التدخلات الأجنبية وراء تدمير العراق وأدعم حكومته في تحقيق السيادة

2020/09/02 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقبيل مغادرته لبنان..



أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن العراق يواجه تحديات كبيرة أبرزها التدخلات الأجنبية وان زيارته تعتزم تقديم الدعم لسيادة بغداد، واعرب خلال مؤتمر صحفي عن رغبة دول الاتحاد الأوروبي دعم توجهات الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات.

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