انتهى بمصافحة 'غير اعتيادية'.. تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية مع ماكرون (صورة)

2020/09/02 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

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المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الجمهورية مع ماكرون

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على أهمية العلاقة مع فرنسا، والتطلع الى تطويرها، فيما أشار إلى ان العراق دولة ذات سيادة تحترم جيرانها والمجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم، 2 أيلول 2020، حيث أفاد رئيس الجمهورية برهم صالح، قائلا "تحدثنا في الكثير من المشتركات مع الرئيس الفرنسي، بما فيه خدمة للعراق وفرنسا والمنطقة."، مبينا ان "القضاء على الارهاب يتطلب دعم الأصدقاء والمجتمع الدولي وما زال أمامنا الكثير".

وأضاف صالح، "نتطلع لتعزيز علاقتنا مع فرنسا لبناء شراكة استراتيجية"، مضيفا "حققنا انتصارا كبيرا على الإرهاب والتطرف، وأمامنا تحديات كبيرة لإنهاء الإرهاب".

وتابع أن "العراق يتطلع إلى لعب دور محوري في المنطقة ولا نريد أن نكون ساحة صراع للآخرين".

من جانبه قال ماكرون، إن "بلاده تدعم العراق حكومة وشعبا الذي يواجه تحديات عدة بسبب الحرب والإرهاب"، لافتا إلى ان "التحدي الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية، التي تضعف الدولة العراقية"، مضيفا ان "المسؤولين في العراق عليهم بناء سيادة بلدهم".

وبين ماكرون، أن "العراق يمر بتحديات اقتصادية وامنية والحرب على داعش لم تنته بعد"، مؤكدا أن "من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق، والعراق يمتلك إرادة اصلاحية واضحة".

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك، قام رئيس الجمهورية برهم صالح، بمصافحة نظيره الفرنسي بطريقة "غير اعتيادية" التزاما بالاجراءات الوقائية في ظل تفشي كورونا.

ر.إ

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