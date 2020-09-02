الجبوري: العلاقة المتشنجة بين الأهالي والأجهزة الأمنية كانت سببا بسقوط الموصل بيد داعش

2020/09/02 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

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شدد الجبوري على أن العلاقة التي وصفها بالمتشنجة بين أهالي نينوى والأجهزة الأمنية، كانت السبب الرئيس في سقوط المحافظة بيد تنظيم داعش الإرهابي عام الفين وأربعة عشر، لافتا الى ان نينوى تعتبر الان من بين أفضل المحافظات من الناحية الامنية بعد توطيد العلاقة بين الطرفين.

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