مصادر: 1600 فدان من الأراضي المحيطة بمطار بغداد منحت لشركات أجنبية مجانا

2020/09/02 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر حكومية عن وجود أزمة بين هيئة الاستثمار ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب حول الأراضي المحيطة بمطار بغداد وبقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.

وأكدت المصادر إن عقودا لاستثمار نحو ألف وستمئة فدان من الأراضي المحيطة بمطار بغداد منحت لشركات أجنبية بينها شركات أميركية .

وبحسب المصادر فإن نوابا من لجنة الاستثمار النيابية العراقية يحاولون عرقلة تلك العقود وهم يحشدون أبناء المناطق المحيطة بالمطار للتظاهر ورفض إقامة مشاريع هناك.

وكان بيان للجنة الاستثمار النيابية قال إن إجازات استثمار منحت لمشروع مجاور لمطار بغداد تصل قيمة الارض الممنوحة من خلالها مجانا، إلى أربعة ترليون دينار.

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