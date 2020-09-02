نيجرفان البارزاني في بغداد للقاء ماكرون والرئاسات الثلاث

2020/09/02 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الى العاصمة بغداد، تمهيدا لعقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اضافة الى الرئاسات العراقية الثلاث.

وذكرت مصادر في إقليم كردستان، ان البارزاني سيجتمع مع كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة الى رئيس تيار عراقيون السيد عمار الحكيم، قبيل الاجتماع الذي من المؤمل ان يعقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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