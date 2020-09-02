ماكرون: من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق


ماكرون: من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق
2020/09/02 | 14:12 - المصدر: روسيا اليوم
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