الموقف الوبائي اليومي في إقليم كردستان: انخفاض طفيف في إصابات كورونا

2020/09/02 | 14:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنها سجلت 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية”.

وكانت وزارة الصحة في الإقليم قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 595 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 24 حالة وفاة و471 حالة شفاء من المرض.

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