رئيس الوزراء يستقبل ماكرون

2020/09/02 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مراسم رسمية، رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

ووصل ماكرون صباح اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها الرئاسات الثلاث في قصر بغداد.

وعقد ماكرون اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد وثم القى مؤتمراً صحفياً رفقة الرئيس برهم صالح.

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