رئيس الوزراء الكاظمي يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون

2020/09/02 | 14:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، تلقى المستقلة نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

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