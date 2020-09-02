الكاظمي يستقبل الرئيس الفرنسي

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي استقبل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصل الى بغداد في زيارة رسمية التقى من خلالها رئيس الجمهورية، الدكتور برهم صالح.

واكد ماكرون خلال اللقاء، "دعم باريس للعراق وشعبه"، مضيفا أن "العراق يمر بتحديات اقتصادية وأمنية".

وتابع أن "عصابات داعش عدونا المشترك والحرب عليها لم تنته بعد"، لافتا إلى أن "العراق يمتلك إرادة إصلاحية واضحة وفرنسا داعمة له".

وبيّن أن "التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية"، مؤكدا "أن من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق".

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