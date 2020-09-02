2020/09/02 | 14:20 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 | 02:01 مساءً | عدد القراءات : 14

الاستخبارات تصد تعرضا لعصابات داعش في كركوك

بغداد/..اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاربعاء، صد تعرضا لعصابات داعش والقاء القبض على احدهم في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، انه"بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ حصل تعرض على أحد حضائر اللواء ١٩ شرطة اتحادية من قبل عصابات داعش الإرهابية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وقوة من الشرطة الاتحادية و التوجة الى مكان التعرض والاشتباك مع العصابات الإرهابية المعترضة وملاحقة أحدهم بعد أن لاذو بالفرار والقبض عليه".

واضافت، انه"بعد تدقيق اولياته تبين انه مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وهو من عائلة داعشية لديه اثنين من ابنائه و أحد اخوته دواعش قتلوا أثناء عمليات التحرير"، مشيرة الى انه"تم ايداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".انتهى4

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