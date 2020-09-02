إزالة أكثر من 30 مطعماً ومقهى ضمن محرمات نهر دجلة في منطقة الكريعات ببغداد

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء (02 أيلول 2020)، إزالة أكثر من 30 تجاوزاً على ضفاف نهر دجلة، بمنطقة الكريعات في بغداد، فيما توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية، بحق المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حسب توجيهات الوزير مهدي رشيد الحمداني تقوم الوزارة متمثلة بمديرية الموارد المائية/ بغداد وبالتعاون مع دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر ومديرية صيانة مشاريع الري والبزل بحملات واسعة لازالة التجاوزات عن محرمات وحوض نهر دجلة وبأسناد قيادة عمليات بغداد وقائممقامية الكاظمية".

وأضافت، أن "الحملة شملت ازالة مطاعم وكافيهات ودور استراحة تم انشائها تجاوزا ضمن حوض النهر أبتداء من منطقة الاعظمية التي شملتها الحملة ومرورا بجسر الائمة ومنطقة الكريعات وصولا إلى جسر المحبة العائم في الكريعات".

وتابع البيان، أنه "تم ازالة أكثر من 30 تجاوزاً ضمن قاطع عمل بغداد والعمل مستمر وعلى شكل حملات لحين ازالتها جميعا وحسب خطة موضوعة من قبل مديرية الموارد المائية بغداد وبالتعاون مع تشيكلات الوزارة الاخرى وبدعم مباشر من قبل الوزير وسيتم تباعا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء وفق القانون".

وأكد بيان الوزارة، أن "الهدف من ازالة التجاوزات عن حوض النهر هو توسيع مقطع النهر وصولا الى المقطع التصميمي لاستيعاب زيادة التصاريف في النهر في حالة الفيضان وتقليل الملوثات البيئة في المياه وتحسينها نوعاُ وكماً وضمان ايصال الحصص المائية الى جميع المحافظات بشكل انسيابي وضمن خطة الوزارة الاروائية المعدة سلفا".

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