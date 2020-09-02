القانونية النيابية لـ/ نينا / : انقسام نيابي جديد بشـأن ملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية عن انقسام جديد داخل مجلس النواب بشأن ملحق توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات .وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اجتماعات هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية ماتزال مستمرة ، للاتفاق على ملحق توزيع الدوائر الانتخابية تمهيدا لارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ".



واضاف :" ان هناك انقساما داخل مجلس النواب بشأن ملحق توزيع الدوائر ، اذ ان فريقا يطالب بارسال الملحق الجديد بشكل مباشر الى رئيس الجمهورية دون الحاجة لعرضه امام البرلمان ، و هناك فريق آخر يشترط عرض الملحق امام مجلس النواب للتصويت عليه اولا ثم ارساله الى رئاسة الجمهورية ".وتابع القول :" ان هناك اشكالية فنية اخرى تواجه استكمال القانون الانتخابي، تتعلق بوجود (41) قضاء غير مسجلة رسميـا في وزارة التخطيط، فضلا عن جدلية توزيع مقاعد كوتا النساء وكيفية احتساب اصوات الناخبين داخل القضاء ،هل ستكون لمرأة ام لرجل ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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