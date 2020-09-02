منح اجازة استثمار لبناء 1110 وحدات سكنية في البصرة

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / منحت هيئة استثمار البصرة اجازة استثمار لاقامة مشروع سكني جديد بكلفة تتجاوز 85 مليون دولار ، على مساحة 185 دونما .وﻗﺎل رئيس الهيئة المهندس علاء عبد الحسين في تصريح صحفي :" ان المشروع ، الذي سيقام قرب المدينة الرياضية ، يتضمن بناء 1110 وحدات سكنية ، 870 وحدة افقية و 240 عمودية ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ مراكز ﺗﺠﺎرية واخرى صحية و مدارس ابتدائية و ثانوية و رياض اطفال ، مع مساحات خضراء وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات، وسينجز خلال 8سنوات ".



واضاف :" ان المشروع سيقام على وفق اﺣﺪث اساليب اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺼﺮي ، وﺳﻴﻜﻮن واﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ البصرة ".يذكر ان هناك 10 مشاريع سكنية في البصرة قيد الانجاز ، قارب بعضها على الاكتمال ./انتهى

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