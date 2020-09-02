تسجيل 579 اصابة جديدة بفايروس كورونا في اقليم كردستان

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان عن تسجيل 579 اصابة جديدة بفايروس كورونا ، و 27 حالة وفاة ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./ انتهى

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