2020/09/02 | 14:20 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس العراقي اليوم الاربعاء ان بلاده تتطلع الى شراكة استراتيجية مع فرنسا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنسا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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