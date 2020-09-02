برهم صالح: نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنسا

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي اليوم الاربعاء ان بلاده تتطلع الى شراكة استراتيجية مع فرنسا.

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