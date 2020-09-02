رئاسة اقليم كردستان العراق تكشف ما دار بين الكاظمي وبارزاني

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئاسة اقليم كردستان العراق، اليوم الاربعاء، ما دار بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي وصل الى بغداد بال...

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