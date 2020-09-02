كوردستان تسجل 27 وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت سلطات الاقليم تدابير مشددة لمواجهة كورونا في البداية مالبثت ان خففت القيود

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