ماكرون: التحدي الأكبر للعراق هو التدخلات الخارجية

2020/09/02 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون وصالح - الصورة لموقع بي بي سي

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