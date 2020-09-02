رئيس لجنة يؤكد لـ(واخ) : تشريع إدارة الاسناد التشريعي يجنب البرلمان الوقوع بإخطاء تشريعية

2020/09/02 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد رئيس لجنة التطوير البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني النيابية يونادم كنا ، ان” تشريع إدارة الاسناد التشريعي يجنب مجلس النواب من الوقوع باخطاء تشريعية كما حدث ببعض القوانين ، مشيرا الى ان” الأخطاء التشريعية في بعض القوانين كلفت الدولة خسائر كبيرة”.

وقال كنا في تصريح لـ“خبر برس” ان” البرلمان لديه مقترح منذ ثلاث دورات لتشريع “إدارة الاسناد التشريعي” وهو يماثل مجلس شورى الدولة عند الحكومة، مبينا ان الحكومة تقوم بارسال القوانين أولا الى شورى الدولة قبل وصوله الى البرلمان لدراسته بشكل مفصل حتى لا تقع في أخطاء”.

وأوضح ان” مجلس النواب وقع بكثير من الأخطاء التشريعية عند تشريع القوانين التي اثرت سلبا على الدولة وكلفت خسائر كبيرة مالية وخبرات وطنية “، مبينا ان” بعض القوانين التي شرعها مجلس النواب فقد خبرات كبيرة بحجة توفير فرص عمل إضافة تعطيل الكثير من المصانع والمعامل الاهلية “.

وأشار الى ان” هناك حوالي 40 الف معمل اهلي معطل ولو كان في كل معمل 20 عامل فقط تكون هناك 800 الف فرصة عمل ، مبينا ان العراق لديه عدد هائل من الموظفين ، لدينا ما يقارب ضعف موظفي بريطانيا ولدينا ضعف من موظفي الصين وهو خطأ استراتيجي “.

واكد ان العراق بحاجة الى إدارة الاسناد التشريعي حتى لا نقع في الأخطاء ونحتاج الى تعديل القوانين مرة ثانية ، موضحا ان” إدارة الاسناد التشريعي ، هو نظام بإمكان رئاسة البرلمان استحداثه من خلال دائرة برلمانية ليكون بها خبراء اللغة والقانون وخبراء الاعمار وغيرها ، وهذه الدائرة تدرس جميع القوانين حتى لا يخرج القانون الا من خلال المرور بها “.

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