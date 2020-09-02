2020/09/02 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أين نيوز} رئيس الجمهورية برهم صالح في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون:صالح:نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنساتحديات الارهاب مستمرة ويتطلب تعاوناً دولياً وتجفيف تمويل الارهابسنعلن عن مشاريع وعقود بين العراق وفرنساالعراق يتطلع إلى لعب دور محوري في المنطقة ولا نريد أن نكون ساحة صراع للآخرينالعراق يتطلع لدور محوري في المنطقة بما يحقق استقرارهانتطلع لزيارة طويلة لماكرون الى العراق في العام المقبلماكرون:العراق يمر بمرحلة مفصلية والحرب على داعش لم تنتهداعش والتدخلات الخارجية العديدة تحديات تهدد العراقعلى زعماء العراق قيادة مرحلة انتقالية المسؤولون العراقيون عليهم قيادة مرحلة انتقالية في العراق وبناء سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز أمن المنطقةقدمنا للعراق مشروع يحمي سيادته وننتظر موافقة قادته قبل دعم بلادهم من المجتمع الدوليننتظر موافقة القادة العراقيين على المشروع ووضع لمساتهم الاخيرة عليهفرنسا ستكون إلى جانب العراق لتتأكد أن كل المجتمع الدولي سيدعمه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: نتطلع لشراكة استراتيجية مع فرنسا.. وماكرون يطرح مشروعاً للعراق {موسع} ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: نتطلع لشراكة استراتيجية مع فرنسا.. وماكرون يطرح مشروعاً للعراق {موسع} ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).