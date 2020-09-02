المجهود، القدر والقطة سوشي - حوا بطواش

2020/09/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حوا_بطواش * يوميات المجهود الكبيرفي تعليق لأحد أصدقائي على الفيسبوك على إحدى كتاباتي، كتب لي منذ فترة كلمات شكر على «مجهودي الكبير»!لا أدري لماذا أضحكني كلامه، فأنا لا أحسّ بذلك المجهود الكبير الذي يجب شكري عليه عند كتابتي، بل أشعر بمتعة كبيرة.



ويذكّرني ذلك بما قاله الكاتب الإسرائيلي عاموس عوس («قصة عن الحب والظلام»، «ميخائيل»، «البشارة حسب يهودا») حين سُئل عن رأيه في حصوله على الجوائز ال ......





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