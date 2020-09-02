هيئة المنافذ الحدودية تحقق 107 مليارات دينار من الإيرادات لشهر آب الماضي

2020/09/02 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في السعي لرفد الدولة وميزانيها بالأموال وسد العجز في الخزينة نتيجة فشل حكومات السابقة، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية مجمل الإيرادات المتحققة في عشرة منافذ من مجموع واحد وعشرين منفذاً خلال شهر واحد.

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية تحقيق مئة وسبعة مليار دينار عراقي من الإيرادات الجمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي، وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ عشرة مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي.

كما أعلنت إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة لشهر آب والتي بلغت مئتين وخمسة وعشرين مخالفة تحت مسميات متعددة.

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