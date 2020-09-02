الانبار تفرض اجراءات مشددة على معارض السيارات والمدن الصناعية

2020/09/02 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاربعاء، عن تشديد الاجراءات الامنية على معارض السيارات والمدن الصناعية على خلفية انفجار عجلة ملغمة في الحي الصناعي في مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة عقدت اجتماع في مبنى قائممقامية قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، لمناقشة اعادة انتشار القوات الامنية في احياء المدينة وتشديد الاجراءات الامنية على معارض السيارات والمدن الصناعية ومراقبة عمل الورشات الصناعية من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي”.واضاف ان” القوات الامنية نشرت سيطرات امنية عند الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى معارض السيارات والمناطق الصناعية للحيولة دون وقوع اي خرق امني”.وأوضح، أن “القوات الامنية شددت من اجراءات على العجلات التي لا تحمل ارقام اصولية ومحاسبة كل من يقوم بوضع تضليل على زجاج العجلات”، مشيرا إلى أن “هذه الاجراءات جاءت على خلفية انفجار عجلة ملغمة في الحي الصناعي يوم امس “.



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