تشكيل لجنة لتقيم اداء الشركات الاستثمارية في الفلوجة

2020/09/02 | 14:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ، الاربعاء، عن تشكيل لجنة لتقيم اداء الشركات الاستثمارية العاملة في مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة المحلية وبالتنسيق مع دائرة بلدية الفلوجة شكلت لجنة مختصة لتقيم اداء الشركات الاستثمارية المتلكئة في عملها في مدينة الفلوجة واتخاذ الاجراءات القانونية بصدد كل شركة مخالفة للشروط المتفق عليها ضمن خطة الحكومة المحلية تشديد الرقابة على جميع الشركات الاستثمارية العاملة في المحافظة”.واضاف ان” اللجنة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة وعدم التعامل معها ووضعها ضمن القائمة السوداء”، مبينا ان “اللجنة سترفع توصيتها بصدد اداء الشركات الاستثمارية العاملة الى اللجان المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في مهام عملها”.وأشار الدليمي إلى أن “تشكيل لجنة لتقيم اداء الشركات الاستثمارية العاملة في مدينة الفلوجة جاء بالتزامن مع انطلاق العشرات من المشاريع الخدمية “.



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