عمودية وأفقية.. منح إجازة استثمار لأكثر من ألف وحدة سكنية في البصرة

2020/09/02 | 14:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة استثمار البصرة اليوم الأربعاء منح إجازة استثمار لإقامة مشروع سكني بأكثر من ألف وحدة سكنية أفقية وعمودية.

وقال رئيس هيأة الاستثمار علاء عبد الحسين إن “الهيأة وﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀري ﻓﻲ البصرة، ﻣﻨﺤﺖ اﺟﺎزة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻻﻧﺸﺎء 1110” وحدة سكنية قرب المدينة الرياضية تنجز خلال 8 سنوات”.

وأشار إلى أن “كلفة المشروع تتجاوز 85 مليون دولار وعلى مساحة 185 دونم”.

وأوضح أن “المشروع يتكون من 870 وحدة سكنية افقية و 240 عمودية, اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ مراكز ﺗﺠﺎرية واﺧﺮى صحية ومدارس ابتدائية وثانوية ورياض اطفال مع مساحات خضراء وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات”.

وتابع: “المشروع ﺳﻴﺘﺒﻊ اﺣﺪث اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺼﺮي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن واﺟﻬﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ البصرة”.

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