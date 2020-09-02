2020/09/02 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت الأمريكية سيرينا وليامز الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، على ملاعب “فلاشينغ ميدوز”، بفوزها على مواطنتها كريستي آهن 7-5 و6-3.

احتاجت المخضرمة سيرينا (38 عاماً) لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الموجود بحوزة الاسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من مواطنتها المصنفة 96 على العالم.

ونجحت سيرينا الطامحة الى لقبها الكبير الاول منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، في كسر إرسال مواطنتها 4 مرات من أصل 6 محاولات، وتمكنت من حسم النقاط المهمة.

وبلغت الدور ذاته الأمريكية الأخرى صوفيا كينن الثانية، بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير 6-2 و6-2.

وتلتقي كينن في الدور الثاني مع الكندية ليلى فرنانديز الفائزة على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا (35 عاماً) 6-4 و7-5.

وتأهلت أيضاً التونسية أنس جابر بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6)، لتضرب موعداً مع الأستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيرينا وكينن وجابر تتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة “فلاشينغ ميدوز”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيرينا وكينن وجابر تتأهلان إلى الدور الثاني من بطولة “فلاشينغ ميدوز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).