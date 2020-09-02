1858 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 327 ألف شخص في ايران

2020/09/02 | 14:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و125 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي 327 ألف شخص لحد الآن.وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 358 ألف و752 إصابة مؤكدة.واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1136 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.ولفتت لاري الى تعافي 326 ألف و801 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 3693 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.واشارت الى تسجيل 125 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 21797 حالة وفاة.وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و281 ألف و961 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.محمد

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