اللون الأحمر يخيم على جلسة الاربعاء

2020/09/02 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادخيم اللون الاحمر على تداولات البورصة في جلسة الاربعاء، بعد إنخفاض مؤشرها بنسبة 0،97%.

ساهمت 14 شركة خاسرة بإضفاء اللون الاحمر على المؤشر تقدمها أسهم شركة مصرف بابل بـ10.00% وأسهم شركة مصرف الشرق الاوسط بـ8.33%.

وجرى خلال جلسة الاثنين تداول 1،4 مليار سهم بقيمة 932،8 مليون دينار.

وارتفعت اسهم شركتين فقط هما العراقٌة للنقل البري بـ1.33% و فندق بغداد بـ0.63%.

فيما أشترى المستثمرون الأجانب 2 مليون سهم بقيمة 1 مليون دينار.

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