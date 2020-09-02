بالصورة.. جدول الكالتشيو الإيطالي 2020/ 2021

2020/09/02 | 14:43 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2020/2021، والتي ستنطلق يوم 20 ايلول الجاري.

وكان الموسم الماضي قد انتهى بتتويج يوفنتوس باللقب بعد صراع شرس مع أندية إنتر ميلان ولاتسيو وأتلانتا، وذلك بعدما عادت المسابقة عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.ونشرت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد الجولات الـ19 والتي ستنتهي في 24 كانون الثاني المقبل، وتستكمل بنفس الترتيب حتى الجولة الـ38 وانتهاء الموسم في 23 ايار 2021.

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