فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يتصدر تريند غوغل فى السعودية بعد طرحه “ماكان هذا حب”

2020/09/02 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان /تصدر اسم المطرب السعودى، عبد المجيد عبد الله ، قائمة الأكثر بحثا على “غوغل” في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه مساء أمس ، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان” ما كان هذا حب” ، والأغنية هي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي، ويقول مطلع الأغنية: أجـل ماكـان […]

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