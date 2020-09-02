إيران تكشف امتلاكها لرادار يرصد 300 هدف في وقت واحد

2020/09/02 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أزاحت إيران، اليوم الأربعاء، الستار عن منظومة رادارية جديدة، قالت إنها قادرة على رصد 300 هدف في وقت واحد.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أنه بحضور قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، تمت إزاحة الستار عن رادار “كاشف – 99”.

وأوضحت أن الرادار “كاشف – 99” هو رادار ثلاثي الأبعاد مع مصفوفة مرحلية، ومتحرك مصمم لرصد الأجسام الطائرة الصغيرة.

وأشارت إلى أن تصميمه تم في مركز أبحاث التقنيات الحديثة في قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني.

ويبلغ مدى هذا الرادار 12 كم، وقادر على كشف 300 هدف في وقت واحد.



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