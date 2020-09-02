2020/09/02 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن جريمة ارتكبها داعش في قريتين بديالى بعد 6 سنوات من وقوعها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن جريمة ارتكبها داعش في قريتين بديالى بعد 6 سنوات من وقوعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).