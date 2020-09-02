مسؤول حكومي بديالى يدعو لاحياء ’’الوادي الاخضر’’  في المحافظة

2020/09/02 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) في محافظة ديالى، يدعو لاحياء "الوادي الاخضر" الذي تزيد مساحته عن 100 الف دونم في المحافظة.

وقال اللهيبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "بزايز بهرز تشكل الوادي الاخضر في القاطع الجنوب لديالى بشكل عام وتعد اراضيها من اخصب الاراضي على مستوى المحافظة وتتميز بغزارة الانتاج للمحاصيل الزراعية وخاصة ( الحنطة – والشعير)".

واضاف أن "الوادي الاخضر والذي تزيد مساحته عن 100 الف دونم لا يزرع منه سوى 20% منه فقط بسبب شحة مياه السقي وهذا يمثل خسارة كبيرة جدا للقطاع الزراعي خاصة واننا نتحدث عن منطقة تتميز بخصوبة عالية للاراضي ".

وتابع اللهيبي أن "احياء بزايز بهرز يشكل نقلة كبير في استقرار السكان وتوفير مصادر رزق لالاف العوائل خاصة وان المنطقة تمر بها طرق برية رئيسية يمكن من خلالها نقل المنتوجات الى اسواق ديالى وبغداد في ان واحد بسبب موقعها الجغرافي المميز".

ويعد الوادي الاخضر من المناطق الزراعية التي اشتهرت لعقود بغزارة الانتاج الموسمي من كل المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها.

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