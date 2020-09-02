الهلال الاحمر ينظم حملة لتعفير المراكز الامتحانية بالتنسيق مع وزارة التربية

2020/09/02 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نظمت جمعية الهلال الاحمر العراقي حملة واسعة لتطهير وتعقيم المراكز الامتحانية التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات قبل بدء الامتحانات النهائية .واكدت الجمعية في بيان ، ضرورة تكاتف الجهود من اجل رفع وعي الطلبة بالالتزام بالقواعد الصحية لتوفير سبل السلامة الصحية للممتحنين .واضافت انها :" وضعت خطة مسبقة لتأمين سير العملية الامتحانية بالشكل الامثل ، بحيث تتوافر فيها الشروط التي اوصت بها الجهات الصحية لتأدية الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ، وذلك كاجراء احترازي وحرصاً على سلامة الطلاب من عدوى فايروس كورونا ".واشار البيان ، الى وجود فرق الهلال الصحية المزودة باجهزة فحص الحرارة عند البوابات الرئيسة لكل مركز ، تقوم بفحص الطلاب للتأكد من سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا ./ انتهى

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