تسجيل /194/ اصابة بكورونا و/106/ حالات شفاء في الديوانية

2020/09/02 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم عن تسجيل /194/ اصابة جديدة بفايروس كورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " سجلت مختبرات الصحة العامة اليوم /194/ اصابة بكورونا مقابل /106/ حالات شفاء ./انتهى

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