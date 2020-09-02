تعليمات خاصة لرفع العلم العراقي على مباني الاجهزة الامنية والعسكريـة

2020/09/02 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اصدر مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحـة ، تعليمات خاصة برفع العلم العراقي على المباني الحكومية ، تضمنت عدم جواز رفع اي علم اخر غير العلم العراقي ، فوق مباني الاجهزة الامنية والمؤسسات العسكرية كافة./انتهى5

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