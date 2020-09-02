2020/09/02 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت وسائل إعلام بأن اليونان تخوض مفاوضات مع فرنسا بهدف إبرام صفقة مقاتلات، وسط تصعيد التوترات مع تركيا في شرق المتوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” أمس الثلاثاء عن مسؤول حكومي يوناني قوله: “نخوض مفاوضات مع فرنسا، وليس مع فرنسا وحدها، بهدف تعزيز قدرات بلدنا الدفاعية.



وضمن هذا الإطار نجري مناقشات تشمل اقتناء طائرات”.

ولفت المسؤول إلى أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة المحتملة، خلافا لما ورد في بعض التقارير الصحفية، قائلا إن المشاورات مستمرة بين أثينا وباريس بشأن عدد من المواضيع.

وحسب وسائل إعلام يونانية، تشمل هذه الصفقة المحتملة المزعومة 18 مقاتلة فرنسية من طراز “رافال”.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين اليونان وتركيا بشأن مشاريع التنقيب التي تنفذها أنقرة في شرق المتوسط رغم احتجاجات جيرانها الإقليميين.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان تتفاوض مع فرنسا لشراء مقاتلات وسط التوترات مع تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان تتفاوض مع فرنسا لشراء مقاتلات وسط التوترات مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).