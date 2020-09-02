نائب يدعو الكاظمي لـ'إقالة' أحد مستشاريه بسبب 'تصريح غير واقعي'

2020/09/02 | 15:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقالة أحد مستشاريه، عازياً ذلك إلى إدلاء الأخير بـ"تصريح غير واقعي" يتعلّق بموقف المرجعية الدينية في النجف من المساعدات الدولية والقوات الأجنبية المتواجدة في العراق.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، "نستغرب مما صدر من تصريحات غير واقعية لمستشار رئيس الوزراء حول تواجد القوات الاجنبية، بتدخل سافر لا يمت الى عمله بأي صلة"، متسائلا: "هل هذه الحكومة يقودها مستشارون لا يفقهون في عملهم شيء؟".

واضاف العكيلي، ان "المستشار قيّم وفنّد وتحدث بصفة ناطق رسمي للمرجعية"، مخاطبا اياه بالقول: "من منحك الاذن بأن تعطي الصبغة القانونية لما يصدر من مجلس النواب، وما هذا الجهل في عملك.



ألا تعلم بأن القرار يحتاج الى نصف زائد واحد بغض النظر عن المكونات المتواجدة".وتابع: "ومن أعطاك الحق بأن تكون ناطقاً باسم المرجعية وتتحدث عن مرجعية ترفض خروج الامريكان في تجنٍ صارخ على مقامها الذي شهد طول التاريخ وقفتها وبصماتها الواضحة ضد الاحتلال على شتى اصنافه".

واكد العكيلي، "أننا ومن منطلق الحرص على ان لا تاتي للبلد علة جديدة، نرى ان من واجبنا ان يكون رئيس الوزراء هو اكثر شخص حريص على سمعة واسم المرجعية"، داعيا الكاظمي، الى "اعادة حساباته في اختيار مستشاريه وان يقيل هذا المستشار فورا حفاظا على استمرار عمله وحفاظا على ان تكون المرجعية ساندة وداعمة للقانون والدستور".وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود، قال في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إن قرار مجلس النواب المتعلّق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، صدر خلال جلسة كان الحضور فيها "لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعده الوطني"، فيما أشار إلى أن مرجعية النجف "كان لها رأي بأن حاجة العراق للمساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات".

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