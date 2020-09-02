مكتب الكاظمي ينشر تفاصيل اجتماعه مع بارزاني في بغداد

2020/09/02 | 15:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن أبرز الملفات التي جرى التباحث فيها بين الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

وقال المكتب في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكاظمي استقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور".

وأضاف البيان أنه "جرى التطرّق إلى الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا داعش النائمة، وملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق، إذ جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه قوات حرس الإقليم البيشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية".

من جانبه أعرب نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان "عن تفاؤله بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مشددًا على أن "الكرد يعتزون بعراقيتهم، وأنهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته".

وأكد بارزاني "اعتزاز إقليم كردستان بالدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة، والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي".

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