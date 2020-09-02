الخلية تعلن نتائج عملية عسكرية في كركوك (صور)

2020/09/02 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، نتائج عملية عسكرية في محافظة كركوك، اسفرت عن تدمير وكر وثلاثة انفاق.





وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 ايلول 2020)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من اللواء ٤٥ بالفرقة الحادية عشر في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تنفذ واجب تفتيش في وادي حشيشه".

واضاف البيان ان "القوة تتمكنت من تدمير وكر وثلاثة انفاق، كما عثرت على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

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